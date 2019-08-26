Литва передала России двух задержанных на своей территории пограничников

В литовском курортном поселке Нида в прошлую пятницу, 23 августа, задержали двух российских пограничников, которые незаконно пересекли госграницу, сообщает телеканал LNK. Задержанных на следующий день передали российской стороне. Посольство РФ в Литве подтвердило информацию о задержании, но деталей не привело.

По данным LNK, двух россиян заметили на литовской территории в пятницу поздно вечером, около 23:00. Они были задержаны в 800 м от пограничного поста у Куршского залива (разделен между Литвой и Калининградской областью). Сами россияне заявили, что нарушили границу случайно. Они утверждают, что «зафиксировали какое-то незаконное пересечение границы» и пошли проверить. В итоге, не зная своего точного местоположения, они зашли на территорию Литвы.

Замглавы Службы охраны госграницы Литвы Видас Мачайтис заявил, что литовские пограничники не зафиксировали никакого несанкционированного пересечения границы, о котором говорили задержанные. Их передали российской стороне днем 24 августа.

«Факт того, что инцидент произошел, можем подтвердить, но никаких комментариев дать не можем»,— сказали «РИА Новости» в российском посольстве в Литве.