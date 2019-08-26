Роскомнадзор предупредил Playboy TV о недопустимости мата в эфире

Роскомнадзор направил предупреждение редакции и учредителю сетевого телеканала Playboy TV. Поводом для этого стало использование нецензурной лексики факт использования матерных слов и выражений во время записи эфира.

«В ходе мониторинга специалистами Роскомнадзора установлен факт использования матерных слов и выражений во время записи эфира. Это является нарушением ст. 4 закона "О средствах массовой информации"»,— говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.