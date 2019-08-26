Удивительная перемена или полный ребрендинг

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает новой концепции скандинвского бренда и его популярности в России.

Не знаю почему, но одно из ярких воспоминаний детства конца 1980-х — это помада Lumene в фиолетовом футляре с серебристой надписью. Ее продавали в магазине, который, кажется, назывался «Власта», вместе с чешскими чашками и другими иностранными товарами. Меня, совсем маленькую, привлекла яркость упаковки, но моя избалованная люксом мама сразу сказала поставить помаду на место.

Lumene знали как бренд дешевой косметики. Относительно недавно произошла удивительная перемена — полный ребрендинг компании. Теперь это супернатуральная скандинавская косметика, основанная на местных ингредиентах вроде морошки и брусники. К слову, на технологии, связанные с использованием только этих двух ягод, у Lumene 12 патентов. Генеральный директор бренда Йохан Берг так объясняет суть новой концепции Lumene: «Мастерски сделанная, природная, этичная и экологичная, честная и, как результат всего этого, — качественная».

Главный рынок для Lumene — родной финский. Уже через два года после запуска бренда, в 1970-х, Lumene стал лидером рынка и остается им до сих пор. А что же рынок российский? Он тоже в числе важных, в том числе в виду географической близости. Россия занимает третье место после Финляндии и Швеции и считается приоритетным рынком. Вот что рассказывает на этот счет генеральный управляющий Lumene в России Алена Суринович: «Исторически самый высокий уровень узнаваемости марки Lumene в Санкт-Петербурге, но за последние два года, то есть с начала реновации мы отмечаем всплеск интереса у москвичей».

Вырос он примерно в два раза. Радужная ситуация после ребрендинга складывается не только в Москве или на российском рынке, пролжает Берг: «Самые важный показатель для нас — это продажи. И они хороши как никогда в нашей истории. На большинстве рынков продажи удвоились».