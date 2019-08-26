Вера Брежнева стала лицом рекламной кампании коллекции из переработанных материалов

Коллекции Conscious от H&M отличает использование тканей, сделанных из переработанных материалов. Так, в производстве используются эластичная пена из водорослей, экокожа из целлюлозных волокон листьев ананаса, материал их апельсинового жмыха.

Известно, что в планах шведского гиганта завершить полный переход на производство одежды из экологичных тканей к 2030 году. Ключевым материалом нынешней коллекции стал переработанный полиэстер, из которого были созданы платья, клетчатые рубашки и объемная верхняя одежда. Сырьем для трикотажа послужили натуральный хлопок и смесь из лиоцелловых волокон. Палитра отвечает особенностям сезона — от светлых нейтральных тонов до черного и оранжево-красного цвета.

Лицом осенней кампании Conscious в России стала певица, актриса и посол доброй воли ООН Вера Брежнева. Экологичные коллекции H&M уже рекламировали Эмбер Валлетта, Ванесса Паради и Лана дель Рэй.

Коллекция будет доступна в магазинах H&M по всему миру и на сайте hm.com с 12 сентября.