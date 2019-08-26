Население Адыгеи выросло с начала года на 3,3 тысячи человек

Численность постоянного населения Республики Адыгея на 1 июля текущего года составила 458 тыс. человек. 47,1% жителей региона проживает в городской местности, 52,9% – в сельской. С начала год население республики увеличилось на 3311 человек, сообщили в Адыгстате. Увеличение численности происходило за счет миграционного прироста.

По данным статистики, за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го в Адыгее отмечено снижение числа родившихся жителей и увеличение числа умерших. Количество умерших превысило число родившихся на 1032 человека (54,9%, в 2018 году - 33,8%).

С января по июнь 2019 года миграционный прирост населения Адыгеи увеличился на 3349 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 4,4 раза. Число прибывших увеличилось на 2985 человек или на 37,2%, число выбывших уменьшилось на 364 человека или на 5,2%. По сравнению с данными 2018 года миграционный прирост от межрегиональной миграции увеличился в 3,7 раза. Наибольший приток мигрантов наблюдался из Армении (742 человека, рост в 13,3 раза), из Украины (474 человека, рост в 4,3 раза) и Туркмении (277 человек, рост в 27,7 раза).

Василий Хитрых