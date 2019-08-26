Кремль следит за ситуацией с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле

В Кремле следят за ситуацией с массовым увольнением хирургов их городской больницы №1 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). «Мы обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей и министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом»,— сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шесть из десяти хирургов из городской больницы №1 Нижнего Тагила подали заявления об увольнении, объяснив это возросшей нагрузкой и низкой заработной платой. Аналогичная ситуация в городе произошла в начале августа в Демидовской больнице, откуда ушли четыре специалиста. Ранее в департаменте информполитики региона сообщили, что в ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поиску решений проблем, возникших в сфере здравоохранения. Главной темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов.

Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков рассказал, что по результатам проверки медицинского учреждения комиссия министерства не нашла нарушений по выплате зарплат специалистам. По его словам, один из врачей уже забрал заявление об увольнении.

Анастасия Реутова