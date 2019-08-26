На ремонт дорог в ижевском микрорайоне Люлли выделили 84 млн рублей

На ремонт дорог в ижевском микрорайоне Люлли в текущем году выделили 84 млн руб. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев, который посетил район 26 августа. «Кроме ремонта дорог здесь установят 62 светильника. Также к 2020 году закончат проводить газ»,— добавил он.

Ранее сообщалось, что администрация Ижевска займется круглогодичным содержанием дорог в микрорайонах Люлли и Медведево. К строительству газопровода в Люллях планировали приступить после внесения изменений в правила землепользования и застройки.