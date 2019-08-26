Осужден угонщик автомобиля администрации Салехарда

Салехардский городской суд (ЯНАО) вынес приговор по делу местного жителя, угнавшего служебный автомобиль горадминистрации. Он признан виновным по ч.1 ст.166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

6 мая 2019 года в дежурную часть ОМВД по Салехарду обратился мужчина, сообщивший об угоне служебного автомобиля. По результатам расследования, полицейские задержали 23-летнего жителя Салехарда, который ранее неоднократно был судим. Как уточнили в УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу, он угнал автомобиль не с целью хищения, а «чтобы не идти на работу пешком».