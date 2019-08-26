В Озерске на предпринимателя завели уголовное дело о неуплате налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Озерска, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 13,5 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Как сообщают в региональном управлении СКР, бизнесмен умышленно занизил налоговую базу при предоставлении недостоверной налоговой декларации.

Сейчас идет сбор доказательств, проводится экспертиза по установлению суммы задолженности, приняты меры для погашения долгов перед бюджетом, информируют в ведомстве.