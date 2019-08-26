Свалку на южной окраине Богородска планируют ликвидировать к 2023 году

В рамках национального проекта «Экология» свалку на южной окраине Богородска в районе улицы Котельникова планируется ликвидировать к 2023 года. Сейчас ее площадь составляет 42,5 га, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Богородске работал с 1965 года и по решению суда был закрыт в 2007 году, однако мусор продолжали свозить. В мае 2018 года специалисты департамента Росприроднадзора по ПФО провели рейд на свалке и обнаружили свежие навалы мусора: шкуры коров, кожаные обрезки и лужи неизвестной жидкости.

В ближайшее время планируется объявить аукцион на разработку проектно-сметной документации для ликвидации свалки в Богородске. Предполагается, что она будет готова в 2020 году. После этого регион подаст заявку на выделение средств из федерального бюджета для ликвидации объекта.

Кроме того, сейчас в регионе завершается работа по составлению перечня всех несанкционированных свалок. После утверждения списка и проведения обследования муниципалитеты смогут подать заявку на получение субсидии для ликвидации объектов.

Анастасия Еремина