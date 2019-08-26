К 2022 году в Нижнем Тагиле создадут электронную транспортную карту

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) планируют ввести электронную транспортную карту, аналогичную «Екарте» в Екатеринбурге. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе мэрии. «По дорожной карте транспортную карту планируют запустить к 2022 году. Она будет разрабатываться по аналогии с екатеринбургской “Екартой”»,— рассказал в горадминистрации. Сейчас эксперты мэрии анализируют пассажиропоток и загруженность маршрутов.

Проект «Екарта» действует в Екатеринбурге с 1 января 2010 года. Он предусматривает замену проездных билетов на общественный транспорт электронными картами. Оператором проекта выступает ОАО «И-сеть», учредителями которого являются мэрия Екатеринбурга (ей принадлежит 35%), ООО «Компания Экстрим Про» (30%) и ООО «Единый расчетный центр» (35%).

С 24 августа в трамваях Нижнего Тагила в тестовом режиме начала работать система безналичной и бесконтактной оплаты проезда. «Предоставление услуги по наличному и безналичному расчетам позволит внедрить повременную оплату проезда, когда человек, купив билет на определенное количество минут, сможет в этот промежуток совершать любое количество поездок. Эта позволит привлечь горожан к передвижению на экологичном общественном транспорте»,— заявил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. По его словам, внедрение новой услуги идет без сбоев и до конца августа система войдет в стандартный режим работы.

Анастасия Реутова