Владимир Путин планирует встретиться с Радием Хабировым

Президент РФ Владимир Путин сегодня планирует встретиться с врио главы Башкирии Радием Хабировым, передают информационные агентства со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, на встрече планируется обсудить состояние дел в республике.

«Было уже время войти в курс дела. Настало время первой сверки часов — как обстоят дела в республике»,— приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Радий Хабиров, исполняющий обязанности главы Башкирии с 11 октября 2018 года, баллотируется на должность главы от партии «Единая Россия». Выборы пройдут 8 сентября.

Ирина Самойлова