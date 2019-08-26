В Ульяновской области органы власти выплатили более 3,3 млн рублей долга по ремонту дорог

В Сурском районе Ульяновской области прокуратура заставила органы местного самоуправления выплатить более 3,3 млн рублей задолженности субъектам предпринимательства. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, в 2018 году органами власти были заключены контракты по ремонту дорог с хозяйствующими субъектами. Однако после выполнения ими своей части договора должностные лица не стали оплачивать результаты сделки.

По результатам проверки прокуратуры во второй декаде августа этого года органы власти погасили задолженность по трем муниципальным контрактам.

Алена Смирнова