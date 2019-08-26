Дети российских чиновников вышли Deutsche Bank штрафом

Deutsche Bank наказали за трудоустройство детей российских чиновников. Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала кредитную организацию на $16 млн за то, что та наняла на работу дочь и сына двух заместителей министра финансов России в обмен на лояльность и выгодные контракты. При этом, как подчеркивает американский регулятор, банк осознавал, что нарушает законы о противодействии коррупции. Deutsche Bank своей вины не признал, но согласился на штраф. В деталях этой истории и ее возможных последствиях разбирался Григорий Колганов.

В начале нынешнего десятилетия дела у Deutsche Bank в России шли не очень. Крупные госкорпорации размещали облигации на $20 млрд, но немецкой структуре не доверили практически ничего. Как утверждает американский регулятор, все изменилось, когда дети двух заместителей министра финансов переехали в лондонский офис кредитной организации. Уже в марте 2012 года банк помогал организовать крупнейший выпуск евробондов в истории нашей страны — на $7 млрд. Похоже на непотизм или кумовство, констатирует замгендиректора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов: «Это обычная история конфликта интересов, когда должностные лица имеют родственников, которые в регулируемом ими секторе занимаются коммерческой деятельности. Такую же историю мы встречали в деле полковника Захарченко, когда его отец был трудоустроен в банке. В России это некий концепт воспроизводства новой элиты».

Американская комиссия по ценным бумагам имен высокопоставленных чиновников не называет. Но ранее агентство Bloomberg проводило собственное расследование и указывало на дочь теперь уже бывшего заместителя министра финансов Дмитрия Панкина и сына действующего замглавы ведомства Сергея Сторчака. Панкин накануне не ответил на запросы журналистов. А Сторчак напомнил газете «Ведомости», что в указанный период находился под следствием по обвинению в бюджетных хищениях. Так о каком конфликте интересов может идти речь? В Госдуме расследованием американских властей не впечатлились. Первый зампред комитета по противодействию коррупции Эрнест Валеев погружаться в историю с Deutsche Bank не захотел, но подчеркнул, что сын за отца не отвечает: «Совершеннолетние дети по Конституции обладают всеми правами, и какие-либо ограничения в отношении них вряд ли допустимы.

Что касается конфликта интересов, то существующая конструкция закона охватывает все варианты, независимо от того, где и как работают. Там важно, чтобы родственники и близкие не получали какие-либо выгоды».

Неужели вскрытые американским регулятором факты никак не повлияют на судьбу российских чиновников? Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов говорит, что максимум наказания для них — это увольнение. Но вообще вся эта история скорее похожа на политический заказ. «Это практика, которая существует очень давно,— практика покупки позитивного влияния. Очень многие западные компании берут детей чиновников. Вопрос к России обострился, потому что на это есть политический спрос. Сейчас это не массовое явление, наоборот, я знаю, что очень многие дети возвращаются. Спецслужбы, естественно, будут изучать эту ситуацию, но это коррупционное проявление влечет за собой только увольнение»,— резюмировал Кабанов.

И все же совсем без последствий, кажется, не обойдется. Партнер юридической фирмыFMG Group, бывший сотрудник Центробанка Михаил Фаткин обратил внимание на весьма скромный размер штрафа для Deutsche Bank. Прежде структуры, связанные с Россией, наказывали куда строже. И это может говорить о том, что американский регулятор узнал от кредитной организации что-то важное, полагает Фаткин: «На МТС в свое время был наложен штраф в размере $850 млн за факт коррупции в Узбекистане, а на “Вымпелком” — $167 млн.

Скорее всего, Deutsche Bank каким-то образом сумел договориться с комиссией, в частности, раскрыл дополнительную информацию и оказал какую-то помощь».

Вот и в заявлении штаб-квартиры Deutsche Bank уточняется, что организация оказала комиссии по ценным бумагам существенное содействие в расследовании. Значит ли это, что у Вашингтона теперь есть новые фамилии для санкционных списков? Скоро узнаем. Но пока можно констатировать: американские власти сделали очередной весомый вклад в национализацию российских элит.

Несколько лет назад Deutsche Bank обвиняли в соучастии в незаконном выводе капиталов из России. СМИ называли сумму почти в $10 млрд. Кроме того, организацию заподозрили в сделках с россиянами из санкционного списка США. По результатам расследования банк согласился выплатить американским властям штраф в $630 млн.