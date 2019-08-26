26 августа, понедельник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

«Ютэйр» запустил в Уфе центр техобслуживания самолетов за 100 млн рублей

Авиакомпания «Ютэйр» сегодня запустила в Уфе второй центр технического обслуживания самолетов. Вложения в проект составили 100 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные генерального директора международного аэропорта Уфы Александра Андреева. Центр будет обслуживать отечественные самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-74, Як-42 и их модификации, сообщили в аэропорту. В нем создано 156 рабочих мест.

Для организации центра «Ютэйр» арендовал в уфимском аэропорту ангар, простаивавший 20 лет. Срок аренды составит 10 лет. Окупаемость проекта Александр Андреев оценил в семь лет.

Пять лет назад «Ютэйр» создал в аэропорту Уфы центр техобслуживания самолетов Boeing-737. Доля авиакомпании на рынке внутренних авиаперевозок из Уфы составляет около 50%. Генеральный директор «Ютэйра» Андрей Мартиросов сообщил, что якорным заказчиком нового центра будет сама авиакомпания, что не исключает возможности обслуживания бортов других перевозчиков.

Ирина Самойлова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

мероприятие

Партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя