«Ютэйр» запустил в Уфе центр техобслуживания самолетов за 100 млн рублей

Авиакомпания «Ютэйр» сегодня запустила в Уфе второй центр технического обслуживания самолетов. Вложения в проект составили 100 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные генерального директора международного аэропорта Уфы Александра Андреева. Центр будет обслуживать отечественные самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-74, Як-42 и их модификации, сообщили в аэропорту. В нем создано 156 рабочих мест.

Для организации центра «Ютэйр» арендовал в уфимском аэропорту ангар, простаивавший 20 лет. Срок аренды составит 10 лет. Окупаемость проекта Александр Андреев оценил в семь лет.

Пять лет назад «Ютэйр» создал в аэропорту Уфы центр техобслуживания самолетов Boeing-737. Доля авиакомпании на рынке внутренних авиаперевозок из Уфы составляет около 50%. Генеральный директор «Ютэйра» Андрей Мартиросов сообщил, что якорным заказчиком нового центра будет сама авиакомпания, что не исключает возможности обслуживания бортов других перевозчиков.

Ирина Самойлова