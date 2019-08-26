Канал русла не меняет

По просьбе получившей в 2015 году участок в границах улиц Родионова, Казанский съезд и полуострова Печерские пески компании «Норд», его аренда продлена до 2025 года. Компания не смогла реализовать запланированный инвестиционный проект объемом около 170 млн рублей в связи с тем, что на территории находятся посторонние самовольные постройки.

Крупные проекты планировались на Гребном канале неоднократно.

Печерские пески рассматривались в качестве возможного места для строительства стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Власти отказались от реализации проекта, потому что Волге мог быть нанесен значительный экологический ущерб и в районе участка была слабо развита транспортная инфраструктура.

Компания «Русский капитал» намеревалась построить на Печерских песках океанариум, кинотеатр, фитнес-центр, аквапарк, пляжную зону с яхт-клубом и прогулочную набережную, однако проект не состоялся из-за того, что не удалось договориться об условиях аренды земельного участка с областным правительством.

Не были реализованы и планы строительства на этой территории спортивно-оздоровительного комплекса, одобренные градостроительным советом в 2009 году.