Обязанности директора нацпарка «Самарская Лука» исполняет зам по финансам

Ольга Кожевникова стала исполняющей обязанности директора национального парка «Самарская Лука». Одновременно она является замруководителя этой же организации по экономике и финансам. Об этом сообщается на сайте «Самарской Луки».

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников национального парка «Самарская Лука». Также фигурантами дела стали представители общественного регионального фонда развития нацпарка. В администрации национального парка «Самарская Лука» и в доме экс-директора парка Александра Губернаторова проходили обыски. Он в итоге уволился.

Силовики считают, что с 2013 по 2017 годы неустановленные лица из числа руководителей «Самарской Луки» и его общественного регионального фонда развития похитили имущество ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез» в размере 1 млн руб.

Георгий Портнов