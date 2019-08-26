Производство молока в Удмуртии выросло на 5,1% за первые семь месяцев 2019 года. Общий надой составил 493,3 тыс. тонн, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Валовый надой в сельхозорганизациях и хозяйствах региона составил 449,7 тыс. тонн. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года на 6,4%. Объем реализации увеличился на 8,2% — до 409,3 тыс. тонн. Товарность составила 91%, увеличившись на 2%. Средняя закупочная цена на молоко на 7 августа составила 22,67 руб./кг. В июле молоко стоило 22,52 руб./кг, годом ранее — 20,96 руб./кг. Лидером по объему производства молока стал Вавожский район — за январь-июль местные хозяйства надоили 39,8 тыс. тонн продукции.