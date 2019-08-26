Владимир Путин приедет на закрытие Worldskills в Казань

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата по профмастерству Worldskills, которое пройдет 27 августа в Казани. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Завтра закрывается Worldskills в Казани. Путин там будет», - заявил господин Песков.

В мировом чемпионате в столице Татарстана участвует 1,3 тыс. конкурсантов из 63 стран. Кроме того, там присутствует свыше 1,5 тыс. экспертов, официальных и технических делегатов. Состязания проводятся каждые два года под эгидой международной ассоциации Worldskills International. В 2021 году их примет Шанхай, в 2023-м — Париж.

Напомним, что в церемонии открытия мирового чемпионата по профмастерству Worldskills приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев и зампредседателя правительства страны Татьяна Голикова

"Ъ-Казань"