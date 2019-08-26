«Делаем акцент на качество и поддерживаем его»

Группа компаний «Пенотерм» открылась в 2001 году в Екатеринбурге. В 2002 году «Пенотерм» первыми в Восточной Европе внедрили технологию производства вспененного полипропилена. Сегодня в группе два производственных подразделения в Калуге и Новоуральске (Свердловская область). В октябре 2012 года компания прошла аттестацию и получила международный сертификат менеджмента качества ISO 9001. По словам Павла Семенова, их компания занимает порядка 12 % рынка теплоизоляционных материалов.



— Что вы производите?

— Продукты компании — теплоизоляционные, звукоизоляционные и упаковочные материалы на основе вспененных полиэтиленов и полипропиленов. Начиная от подложек под паркет и ламинат и заканчивая сложной инженерной изоляцией, использующейся в крупном гражданском строительстве. Сегодня мы лидеры по производству материалов из вспененного полипропилена. Наша компания в свое время первой представила такую технологию. Например, по данной технологии выпускается виброшумоизоляция межэтажных перекрытий и отражающая изоляция. Также мы выпускаем различные виды трубной изоляции, профилей и жгуты для герметизации швов и стыков. Весь ассортимент нашей компании представлен двумя торговыми марками: «Пенотерм» — более технологичные премиальные продукты и «Порилекс» — продукция эконом-сегмента.

— В каких сферах применяется полипропилен, и почему вы используете именно его?

— Его можно применять практически везде, в любых сферах строительства. Основное его применение, как я говорил ранее, это виброшумоизоляция. Также полипропилен очень удачно подходит для утепления фундаментов, для теплых полов, для устройства бань и саун. Вспененный полипропилен имеет очень хорошие теплоизоляционные свойства. При этом его срок службы до 50 лет, что подтверждено институтом НИИ Стройфизики. Материал имеет широкий диапазон рабочей температуры от –40 до +150 градусов. В некоторых областях это имеет решающее значение. Например, при устройстве бани. В этом он существенно превосходит полиэтилен, который начинает терять свои свойства уже при +90 градусов. Полипропилен — экологически чистый продукт. Он не выделяет никаких смол и запахов, не подвергается коррозии и гниению, а также соответствует всем необходимым требованиям.

— Какое сырье вы используете для производства продукции — отечественное или зарубежное? Какое лучше?

— В большинстве своем мы стараемся использовать отечественное сырье. Но это не всегда возможно. В первую очередь это касается химических добавок и красителей. Приходится констатировать, что текущее состояние химической отрасли в России оставляет желать лучшего. В таких случаях мы используем сырье европейских производителей, что не всегда удобно.

— На каких рынках востребована ваша продукция?

— Сеть компании охватывает почти все уголки России. Материалы нашей компании хорошо известны на уральском строительном рынке, так как мы начали производство здесь. В настоящее время мы хорошо представлены в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. Продукция также представлена в ближних странах и некоторых странах Восточной Европы. В нашем портфеле есть контракты с большинством крупнейших федеральных сетей, включая транснациональные торговые сети. Мы очень плотно сотрудничаем с крупнейшими предприятиями в области автомобильной и радиоэлектронной промышленности. B2B — это отдельное направление нашего бизнеса. В основном, конечно, это касается упаковки. Мы очень рады, что наша продукция помогает различным изделиям доехать до своего потребителя в первозданном виде. В настоящее время мы входим в пятерку крупнейших производителей в стране.

— Как продвигаете продукт на рынке?

— Как я уже упомянул, мы сотрудничаем с большим количеством различных крупных компаний, работающих в разных сегментах рынка и даже отраслях. Тем не менее, постоянно находимся в диалоге. Это касается всего: разработка индивидуальных рецептур для изменения характеристик продукта по желанию заказчика, обучение сотрудников наших клиентов, подготовка различного вида расчетов для клиентов и предложение комплексных технических решений. Например, строительным компаниям мы оказываем технологическую поддержку, начиная с этапа проектирования и заканчивая монтажом продукта на строительном объекте. Большую роль в продвижении играет наш бренд, зарекомендовавший себя за 18 лет работы. Наш основной приоритет — выпустить качественный продукт, который бы соответствовал ГОСТу и нашим техническим условиям. При этом этот продукт должен быть удобен и прост в работе. Судя по отзывам наших клиентов и ежегодно проводимым оценкам уровня сервиса, мы в этом существенно преуспели. Это выгодно отличает нас от многих других производителей.

— Каковы сейчас финансовые объемы рынка?

— Мировой рынок теплоизоляционных материалов сейчас на уровне $20–25 млрд. На долю России приходится не более 4% мирового потребления. В прошлом году емкость этого рынка составляла 9,6 млрд руб. Мы занимаем порядка 12% рынка. Задача компании к 2025 году достичь 19%. По мнению экспертов, в ближайшие 10–12 лет объем потребления может удвоиться, потому что применение теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в строительстве станет практически обязательным. Уже сейчас к этому начинают предъявляться довольно серьезные требования. Если предположить, что Россия пойдет по европейскому пути, где показатель жилплощади на душу населения превышает текущий показатель в России в два раза, то спрос на изоляционные материалы в ближайшие 30 лет будет только возрастать, потому что интенсивное развитие строительства будет продолжаться. Но возрастут и требования к качеству материалов. Именно поэтому наш собственный исследовательский центр ведет постоянную работу по улучшению потребительских свойств продукции.

— Насколько ощутима конкуренция со стороны других компаний? В чем вы выигрываете?

— В сегменте с низким уровнем цен конкуренция серьезная. Работа выстроена на снижение себестоимости. Снижается качество материала, чтобы товар стоил дешевле и его купили. В таком случае страдает потребитель. Мы стараемся, чтобы продукт производился рядом с центром его потребления и чтобы он был в той же ценовой категории. Выстраиваем отношения так, чтобы покупатель не перебегал в другую компанию из-за пяти копеек. Наша цель не понижать цену, а объяснять, почему продукт стоит именно столько. У нас есть клиенты, которые работают с нами 15 лет.

— Расскажите о новых продуктах компании для рынка. Насколько они уникальны и конкурентны?

— Есть ряд уникальных продуктов, которые мы сделали в этом году. Они находятся в тестовом режиме. Пока это секрет. Мы знаем, что есть продукт, который импортируется из Европы и Америки. Основные технологии производства пришли оттуда, и поэтому они опережают развитие российских. Мы пробуем создать отечественный аналог. В следующем году порадуем клиентов. Сократим поставку с европейского рынка. Основная задача сертифицировать его по российским стандартам.

— Какие у вас дальнейшие планы развития компании?

— Мы хотим ближе находиться к основным рынкам и к своим потребителям. В ближайшие два-три года надеемся открыть одно или два производства. Рассматриваем в качестве варианта рынок Поволжья и Сибири.

— Еще одно направление вашей деятельности — реновация промышленных территорий. Вы застраиваете в Екатеринбурге бывшую территорию завода «Уралпластик». Почему вас заинтересовало это направление?

— Для Екатеринбурга проблема промышленных зон на сегодняшний день очень актуальна. И речь идет не только об ухудшении экологии, но и загруженности автодорог. Инициатором застройки промзоны Завокзального района выступила компания «Уралпластик». Ее владелец вынес производство в Арамиль. На освобожденном участке началось строительство. К 2025 году будет построено 300 тыс. кв. м жилья, а численность молодого микрорайона будет порядка 10 тыс. человек. Здесь будут созданы уникальные внутренние проезды, которые смогут разгрузить территорию проспекта Космонавтов в Екатеринбурге.

— 11 августа в России отмечали день строителя. Поздравите представителей этой профессии?

— От компании «Пенотерм» поздравляем всех строителей с прошедшим праздником. Самое главное, что хотелось бы пожелать, — это здоровья. Чтобы стройка, которая серьезно начата в нашей стране, никогда не кончалась. Хотелось бы, чтобы этот рынок только развивался, и не с точки зрения высоты строительства, а с точки зрения развития инноваций и технологий. Всех строителей с профессиональным праздником!