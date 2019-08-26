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Поезда из Ростова в Крым будут отправляться со станции Первомайская

Прямое железнодорожное сообщение Ростова с Крымом запустят в декабре, сообщает donnews.ru. По этому направлению будет ходить 30 составов, при этом отправляться поезда будут со станции Первомайская. Станция находится в Западном микрорайоне города. Отсюда ранее отправлялись поезда, следовавшие на Украину, однако сейчас железнодорожного сообщения между Ростовом и подконтрольными властям Украины территориями нет. Издание отмечает, что причины выбора этой станции для отравления в Крым неизвестны.

Дарья Голякова


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