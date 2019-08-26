Сооснователя «Василеостровской пивоварни» осудили условно за незаконную банковскую деятельность

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении сооснователя ООО «Василеостровская пивоварня» Алексея Араштаева и его подельника Сергея Лобанова, признанных виновными по п.б ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, было установлено, что фигуранты совместно с иными лицами, вступили в преступный сговор на осуществление незаконной банковской деятельности, создав преступную структуру, которая предоставляла клиентам незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. С целью предоставления за денежное вознаграждение услуг по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств Араштаев, Лобанов и их подельники взимали с клиентов за оказанные услуги комиссию в размере от 0,5% до 8% от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных им организаций. Таким образом они получили от клиентов-заказчиков в общей сложности 3,6 млрд рубдей, заработав на этом не менее 26,4 млн руб.

Лобанов свою вину признал, Араштаев нет.

В итоге суд назначил сооснователю «Василеостровской пивоварни» наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 800 тыс. руб. Аналогичный приговор со штрафом в 700 тыс. руб. вынесен и его подельнику.