«Власти будут моделировать ослабление рубля»

26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций по «делу Скрипалей». Как говорится в уведомлении американского Минфина, теперь Соединенные Штаты требуют от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России. А американским банкам, в том числе брокерам ценных бумаг, будет запрещено участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях, а также давать правительству России нерублевые кредиты. Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что эти санкции будут действовать как минимум год. Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов — о последствиях новых ограничений для российской валюты.

Рынок забыл про эту тему. Санкционная тематика, особенно та, которая была из-за «дела Скрипалей» по отношению к российским еврооблигациям, никакого влияния не оказывает на наш рынок. Тут совсем другие темы сейчас — это торговая война между США и Китаем, которая может ухудшить общую конъюнктуру на мировом рынке, и оказывает влияние и на рубль, и на все другие валюты emerging markets.

Американцы, прежде всего, ограждают свои банки от инвестиций в высокодоходные облигации, а с учетом того, что на мировом рынке 16 трлн облигаций торгуется с отрицательной доходностью, инвестировать некуда. Российские активы в этом смысле очень качественные. Это, конечно, больше бьет по тем же американским банкам, а не по нашим институтам. Нам долларовые заимствования не нужны — мы от них уходим. На данный момент у нас валютные резервы составляют порядка $520 млрд, плюс профицит бюджета. Поэтому российское правительство в данной ситуации находится в комфортном положении, и санкционная тема никак не влияет на наши активы. Доходность по нашим гособлигациям выше 7% — это все равно высоко. И многих инвесторов она привлекает, несмотря на санкционные, геополитические, экономические риски, которые сейчас присутствуют в мире.

Изменилась конфигурация. Что касается рубля, здесь есть желание наших властей, как и других финансовых властей во всем мире, ослабить свою валюту, потому что в рамках торговой войны идет давление на валюты. Если рубль будет укрепляться или стоять на месте, это будет крайне неблагоприятно и плохо отражаться на наших темпах роста. Поэтому наши финансовые власти в рамках исполнения бюджетного правила моделируют некую слабость российского рубля, снижение ставки наверняка произойдет. Но, конечно, никаких катастрофических движений здесь ждать не стоит. Юань в понедельник упал на 1%, а рубль вырос на 0,2% — это уже для нас не очень хорошо. Поэтому в перспективе будут моделировать ослабление рубля, но не сильное, в рамках инфляционных тенденций — 4-5%.

Как отразится наращивание странами золотых запасов на мировой и российской экономике Читать далее

Российская Федерация за последние годы приняла ряд мер, которые оградили ее от возможности финансового влияния со стороны Соединенных Штатах. Экспозиция в долларах у нас незначительная, резервы не находятся на территории США, они не контролируются американскими властями, в американские активы мы не вкладываемся, поэтому надавить на нас с этой точки зрения им очень и очень сложно сейчас.