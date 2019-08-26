Садики и школы Краснодара прошли проверку на безопасность

В столице Кубани провели проверку на предмет безопасности перед новым учебным годом 288 образовательных организаций. В них обследовали системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, средства охраны, исправность «тревожных кнопок» для вызова служб экстренного реагирования, ограждения территории, а также проверили квалификацию сотрудников охранных предприятий.

По данным начальника городского департамента образования Алексея Некрасова, в 2019 году были обработаны огнезащитным составом все деревянные и металлические конструкции в 95 школах и детсадах, в 60-ти образовательных учреждениях были установлены новые системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, в 25-ти — модернизированы системы оповещения и дымоудаления. Во всех 288 учебных заведениях установлена охранная система «Стрелец-Мониторинг».

Сообщается, что с 31 августа личный состав отделов полиции Краснодара будет переведен на усиленный режим службы.

Василий Хитрых