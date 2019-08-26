Ремонт на самарской станции метро «Кировская» завершится в начале 2020 года

Ремонтные работы по восстановлению свода станции метро «Кировская» в Самаре будут окончены в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает МП «Самарский метрополитен» в «Твиттер».

Ранее горожане пожаловались на неудовлетворительное состояние станции метро «Кировская». Представители метрополитена заверили жителей Самары, что объект ремонтируется, причем работы производятся только в ночное время.

Ранее стало известно о том, что пассажиропоток самарского метро в минувшем году снизился более чем на 2% по сравнению с предыдущим годом. Он составил 13,76 млн человек. В среднем за сутки услугами подземки воспользовались 37,66 тыс. пассажиров.

Георгий Портнов