В ассоциации «Пермские строители» сменился директор

Сегодня на годовом собрании участников ассоциации «Пермские строители» было принято решение о прекращении полномочий исполнительного директора. Занимавшая этот пост последние три года Светлана Гасенегер о своем решении не продлевать договор предупредила совет еще в мае, отмечается в сообщении ассоциации. И. о. директора ассоциации назначен Алексей Гуслев, глава СРО «Западуралстрой».

Напомним, что в начале года произошло объединение ассоциации «Пермские строители» и Региональной гильдии риелторов.

Ассоциация «Пермские строители» организована в 1994 году, ее учредителем выступили крупные строительные компании Перми. В ассоциацию входят более 30 строительных организаций.