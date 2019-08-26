В ХМАО осужден персональный банковский менеджер за кражу у клиентов более 23 млн рублей

Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) вынес приговор в отношении 29-летнего главного персонального менеджера местного отделения одного из федеральных банков. Суд признал его виновным в краже, совершенной в особо крупном размере (ч.4 ст.158 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тыс. руб. Как рассказали в прокуратуре ХМАО, с июля 2015 года по август 2016 года осужденный с применением специализированных банковских систем похитил у восьми клиентов банка более 23 млн руб.