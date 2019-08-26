В Нижегородской области проводили необоснованные проверки в отношении юридических лиц

Прокуратура Ардатовского района Нижегородской области выявила факты проведения необоснованных проверок деятельности юридических лиц, сообщает региональное ведомство. Так, должностным лицом районной администрации была проведена плановая проверка в отношении малого предприятия. Однако для этого не было законных оснований – не был издан соответствующий приказ. Специалист межрайонного лесничества регионального департамента лесного хозяйства также провел необоснованную проверку деятельности юрлица и выдал в результате незаконное предписание об устранении нарушений.

Оба должностных лица контролирующих органов были оштрафованы по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ («Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства).

Анастасия Еремина