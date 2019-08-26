Уже одиннадцать человек погибли от отравления грибами в Воронежской области

В Воронежской области число умерших от отравления грибами с начала сезона их сбора выросло до 11 человек. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. По сообщению ведомства, накануне из-за острого отравления умер еще один житель региона.

Всего с начала сезона, по данным облздрава, с диагнозом «острое отравление грибами» были госпитализированы 65 человек, в том числе трое детей, один из которых скончался. Сейчас на лечении находятся шестеро отравившихся, двое из них — в тяжелом состоянии.

О том, какие масштабы отравления грибами принимали в регионе ранее, читайте в репортаже “Ъ” «Восстание грибов в Воронежской области».

Сергей Калашников