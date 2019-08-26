На дамбе в Петербурге полностью перекрыли движение из-за серьезного ДТП

В понедельник, 26 августа, на дамбе Д-5 по направлению к Кронштадту полностью перекрыли движение транспорта из-за серьезного ДТП. К месту происшествия был направлен вертолет санавицации, который вывез с места аварии двоих пострадавших. В дальнейшем на участке для движения будет открыта только правая полоса, сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений.

По уточненной информации, на 16-м км внешнего кольца КАД столкнулись два легковых автомобиля — VW Passat под управлением женщины 1972 года рождения и Nissan Pathfinder, за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажира VW Passat: мальчик в возрасте 15 лет госпитализирован в тяжелом состоянии, а 13-летняя девочка — в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.