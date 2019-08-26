Башкирское УФАС приостановило торги на покупку техники для медучреждений

Управление ФАС по Башкирии приостановило аукцион управления материально-технического обеспечения минздрава республики на отбор поставщика техники для медучреждений стоимостью 197,5 млн руб. С жалобой в антимонопольное управление обратилась уфимская компания «Айти персонал», по мнению которой госзаказчик нарушил закон о контрактной системе, установив избыточные требования к участникам закупки.

Рассмотрение жалобы назначено на завтра.

Аукцион на отбор поставщика 3,3 тыс. автоматизированных рабочих мест для 132 больниц Башкирии назначался на 16 августа, затем был перенесен на 30 августа. Контракт стоимостью 197,5 млн руб. предусматривает поставку компьютерной и офисной техники в течение двух месяцев после заключения договора.

Майя Иванова