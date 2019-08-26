В Оренбуржье замдиректора фирмы присвоила 83,2 тыс. рублей сельсовета

В Оренбурге задержана заместитель директора коммерческой организации, которая похитила 83,2 тыс. руб., принадлежащие сельсовету. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Воспользовавшись статусом, злоумышленница при заключении договоров оказания услуг по разработке природоохранной документации не собиралась исполнять обязательства, присвоив денежные средства. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Алена Смирнова