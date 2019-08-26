В Ставрополе неплательщики задолжали по налогам 543 млн рублей

Объем недоимки по налогам в Ставрополе на начало июля составил 543 млн. руб, сообщает пресс-служба городской администрации. В прокуратуру Ставрополя направили список из 52 организаций, задолжавших по НДФЛ в общей сложности 61,8 млн. руб., в а Управление МВД по Ставрополю – список из 14 организаций с общей суммой долга 15,2 млн. руб.

Кроме того, сотрудники комитета финансов и Управления МВД по Ставрополю провели 23 рейда и обошли около 600 квартир, сдаваемых в аренду. Квартиранты получили от них уведомления для собственников жилья о необходимости декларирования доходов.

Дарья Голякова