В Самарской области ищут концессионера для строительства обхода Тольятти

Открыт прием заявок для участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения о строительстве обхода Тольятти с мостом через Волгу. Эти объекты станут частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Главного управления организации торгов Самарской области.

Прием заявок о готовности к участию в конкурсе завершится 7 октября текущего года в 17:00 (MSK+1). Конкурсная комиссия рассмотрит их 15 октября.

Ранее Самарская область подписала с Росавтодором соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Деньги планировалось направить на реализацию проекта «Европа – Западный Китай», в частности, на строительство обхода в Тольятти. В текущем году Самарская область должна была получить более 2 млрд руб., в 2020 году – 10,6 млрд руб., в 2021 году – 18,2 млрд руб.

Георгий Портнов