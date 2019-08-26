Lancome запускают глобальную рекламную кампанию с участием актрисы Зендаи Коулман

25 августа cостоялась международная премьера фильма, посвященная аромату Idole от Lancоme, главную роль в котором сыграла посланница красоты марки Lancome американская актриса Зендая Коулман.

Съемки фильма проходили в Лос-Анджелесе под руководством режиссера Маню Коссю, саундтреком стала композиция Сиа «Unstoppable». В качестве фотографов были приглашены знаменитые Mert & Marcus, чьи работы пользуются популярностью в мире моды.

«Ослепительная и бесстрашная, Зендая — идеальное воплощение женщины Idole и ее мировоззрения. Будучи лицом аромата Idole, она представляет новое поколение женщин, использующих свой успех, чтобы вдохновлять других, добиваться невозможного и менять мир к лучшему»,— говорит в официальном релизе Франсуаза Леманн, президент Lancome International.