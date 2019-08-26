Депутат назначен временным ректором Красноярского медуниверситета

Депутат заксобрания Красноярского края из фракции «Единой России» Алексей Протопопов назначен исполняющим обязанности ректора Красноярского государственного медицинского университета. Соответствующий приказ подписала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Временный руководитель вуза приступил к работе с 26 августа, сказали в пресс-службе краевого минздрава. Срок его полномочий определен до 2 декабря 2019 года.

Алексей Протопопов — заслуженный врач России. С 1988 года работает в Краевой клинической больнице в Красноярске. В 2008 году стал руководителем регионального сосудистого центра в медучреждении и занимает эту должность до настоящего момента. В 2011 году Алексей Протопопов стал депутатом заксобрания Красноярского края, спустя пять лет он переизбрался. В последнем созыве входит в составы фракции «Единой России» и комитета по охране здоровья и соцполитике.

Илья Николаев