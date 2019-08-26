Шебекинское макаронное производство снизило финпоказатели с начала года

Белгородское ПАО «Макаронно-кондитерское производство» в городе Шебекино (выпускает макароны под брендом «Шебекинские») получило в первом полугодии 2019-го 30,6 млн руб. чистой прибыли по РСБУ. Это в 2,1 раза меньше, чем в январе-июне 2018-го, сообщает «Интерфакс».

По сообщению агентства, выручка предприятия составила 383,8 млн руб., уменьшившись к аналогичному периоду прошлого года на 5,1%. Себестоимость продаж при этом увеличилась до 318,8 млн руб., на 10,6%. Это привело к значительному снижению прибыли от продаж, доналоговой и чистой прибыли.

Сергей Калашников