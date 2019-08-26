В Анапе будут судить жителя Челябинской области «заминировавшего» самолет

В Анапский районный суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Челябинской области. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч.2 ст. 207 УК РФ).

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, инцидент произошел вечером 5 июня 2018 года. Мужчина позвонил в справочную службу группы аэропортов «БазелАэро» и сообщил о готовящемся взрыве самолета в аэропорту Анапы. Информация была незамедлительно передана в линейное отделение полиции. Правоохранители не обнаружили взрывного устройства.

Теперь лжетеррористу грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. руб. либо лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Василий Хитрых