В рамках пилотного проекта на Ямале создадут три арт-резиденции

Три города Ямало-Ненецкого автономного округа станут пилотными в создании арт-резиденций. Как пояснили в пресс-службе губернатора, Ямал — один из восьми регионов страны, где опробуют проект.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, «в рамках меняющегося мира конкурентоспособность страны определяется не запасами природных ресурсов», а интеллектом и творческим потенциалом людей.

Концепция резиденций будет сформирована до конца 2019 года. Весной 2020 года откроется первая арт-резиденция в Салехарде. В дальнейшем — в Новом Уренгое и Ноябрьске.

«Видим арт-резиденции на базе центров молодежи. Сейчас они представляют из себя самую разную солянку. Лет 20 назад это было необходимо, когда был дефицит помещений. Сегодня города развиваются, появляются новые объекты»,— отметил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе стратегической сессии «Развитие культурных арт-резиденций в регионах России» (прошла в Республике Крым в рамках фестиваля «Таврида-АРТ»). Губернатор добавил, что ребята уже высказались за создание студии звукозаписи, концертной площадки со всеми возможностями перестройки, коворкинга, точек питания и кинозала.