В уставный капитал «Башкиравтодора» внесут 500 млн рублей из дорожного фонда

Власти Башкирии во второй раз за лето докапитализируют АО «Башкиравтодор». В уставный капитал госпредприятия будет внесено дополнительно 500 млн руб. из Дорожного фонда республики, следует из указа врио главы региона Радия Хабирова от 19 августа. Средства поступили в дорожный фонд от акцизов на дизтопливо. «Башкиравтодор» должен направить их на покупку дорожной техники, отмечается в документе.

АО «Башкиравтодор» — крупный региональный дорожный подрядчик, имеющий сеть из 56 филиалов. 100% акций предприятия принадлежит Башкирии. С начала года власти республики трижды увеличивали уставный капитал АО. В марте в результате размещения дополнительной эмиссии акций он увеличился до 2,55 млрд руб., в июле — до 4,2 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», с начала года «Башкиравтодор» стал исполнителем 195 госконтраков на 3,55 млрд руб.

По данным минфина Башкирии, расходы Дорожного фонда республики по состоянию на 1 августа были запланированы в объеме 21,9 млрд руб.

Ирина Самойлова