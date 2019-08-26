Татарстан стал девятым в России по востребованности ипотеки среди жителей

Татарстан занял девятое место в рейтинге регионов России, где чаще всего берут ипотеку. В республике на 1 тыс. жителей в среднем приходится 24,9 кредита, а средний размер ипотеки составляет 1,8 млн руб. Исследование провели специалисты РИА «Рейтинг».

Во время составления рейтинга специалисты взяли за основу число кредитов, выданных с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года, на 1 тыс. человек экономически активного населения в регионе РФ. Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий округ, где в год около 32 человек из 1 тыс. жителей берут ипотеку. Чуть хуже показатели у Ханты-Мансийского автономного округа (29,1 кредита на 1 тыс. жителей) и у Тюменской области (28,2 кредита). В десятке лидеров помимо Татарстана оказались Чувашия (26,8), Башкортостан (26,2), Архангельская область (25,5),Саха (25,3), Коми (25) и Магаданская область (24,8).

Худшие результаты среди российских регионов показали Ингушетия, где на 1 тыс. человек в год приходится лишь 0,8 кредита, Чечня (1,4) и Дагестан (3). В среднем в России показатель составил 18,4 кредита на 1 тыс. жителей.

"Ъ-Казань"