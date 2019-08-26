Жителю Ростовской области предъявлено обвинение в серии изнасиловании детей в ХМАО

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу предъявил обвинение 42-летнему жителю Ростовской области. Ему инкриминируют изнасилование (ч.3 ст.131 УК РФ) и совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетних (ч.3 ст.132 УК РФ).

По версии следствия, с 2005 по 2008 год обвиняемый в Сургуте и Нефтеюганском районе под угрозой убийства отводил девочек в безлюдные места, где насиловал. По данным окружного СКР, было совершено шесть идентичных преступлений в отношении четырех девочек в возрасте 9-13 лет. Были проведены генетические и дактилоскопические судебные экспертизы.

Обвиняемого задержали в Ростовской области, где он жил последние годы. Сейчас он находится под стражей. Согласно результатам судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы, у него «имеются признаки психического и сексуального расстройства», которые однако не лишают его возможности «осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими».