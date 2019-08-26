Москва ощутит влияние арктического воздуха

В Москву приходит похолодание. В последние дни лета температура воздуха понизится на 5-7 градусов. Однако в начале недели в столице будет еще тепло, сообщил “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник — комфортная погода, 20-22, солнечно, сухо. Во вторник в первой половине дня аналогичная погода, ни капли дождя, температура поднимется до 20-22, но во второй половине дня уже будет ощущаться влияние свежего арктического воздуха. Хоть мы и будем находиться в области антициклона, но это не однородное образование, и Москва, и сопредельные области будут находиться в холодной его части. Арктические массы воздуха будут приближаться к Москве. И, кстати говоря, во вторник пройдет небольшой дождь, поскольку в антициклоне фронтальные разделы не так выражены, как в циклоне, но все-таки они существуют. Также прогнозируется усиление ветра до 15 м/с. А вот дальше похолодание за фронтальным разделом. Ночные температуры будут в диапазоне от 5 до 10 градусов.

Наиболее холодная ночь в четверг — от 3 до 8. Возможны ли заморозки? Еще рано об этом говорить, но все равно похолодание заметное.

Дневные температуры тоже понизятся градусов на 5-7. Начиная со среды, преобладающая температура будет на уровне 15-17. И, поскольку ночи уже сейчас гораздо более длинные, чем в период летнего солнцестояния, часов7-8 утра температура будет вполне довольно прохладная и бодрящая, мобилизующая на трудовые подвиги, около 8-9 градусов»,— рассказал Вильфанд.

По ожиданиям метеорологов, тепло в Москву вернется в первых числах сентября. Дневная температура поднимется до 21 градуса.

Александр Рассохин