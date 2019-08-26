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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Тольятти применили насилие в отношении пристава, пытаясь попасть в суд

В Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ за применение насилия в отношении судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Об этом в понедельник сообщает УФССП по Самарской области.

Инцидент произошел в Комсомольском районном суде Тольятти. Группа лиц пыталась попасть в здание суда, предъявив недействительные на территории России документы. Позже эти граждане попытались проникнуть в здание суда силой, но были задержаны приставами. При этом один из судебных приставов подвергся насилию.

Андрей Сазонов


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