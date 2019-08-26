Сергей Бидонько возглавил свердловский совет по развитию МСУ

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько председателем регионального совета по развитию местного самоуправления (МСУ). Соответствующий указ за подписью и.о. губернатора Алексея Орлова опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, господин Бидонько заменит бывшего первого заместителя губернатора, бывшего руководителя администрации главы региона Владимира Тунгусова, должность которого была ликвидирована в сентябре 2018 года. После того, как господин Тунгусов покинул пост, губернатор Евгений Куйвашев упразднил свою администрацию и передал ее функционал аппарату правительства и главе региона.

Анастасия Реутова