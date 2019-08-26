Зарубежные СМИ: Чем вызваны противоречия между странами G7?

Официальный ужин во время саммита G7 получился напряженным. Как выяснили сразу несколько западных изданий, противоречия между лидерами стран «семерки» едва не привели к ссоре. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Перепалку за ужином на саммите G7 едва не устроил Дональд Трамп, пишет The Guardian со ссылкой на дипломатические источники. Американский президент говорил, что Россию нужно вернуть в клуб, а все европейские лидеры, кроме итальянского премьер-министра, настаивали, что «семерка» должна оставаться клубом либеральных демократий и Владимиру Путину здесь места нет. Трамп же считал, что без России нельзя обсуждать Иран, Сирию и Северную Корею. Позиции были фундаментально противоположные, и обстановка за столом накалилась, если не сказать больше, рассказал источник The Guardian.

Разлад в «семерку» также внес президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает CNN. Он внезапно пригласил министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, хотя не все гости были предупреждены об этом визите. Более того, Макрон публично заявил, что члены клуба согласовали совместный план действий, но Дональд Трамп это отрицал. В итоге Макрон фактически признал, что действует в одиночку, а у наблюдателей осталось ощущение, что члены «семерки» ведут подковерные игры, отмечает CNN.

Агентство Bloomberg пишет, что внешне саммит прошел гладко: улыбки были широкими, рукопожатия — теплыми, но на самом деле элитный клуб полон противоречий. Дональд Трамп выступал против всех по вопросу торговой войны с Китаем и санкций против Ирана; британский премьер Борис Джонсон пикировался с председателем Европейского совета Дональдом Туском из-за «Брексита»; даже французский и немецкий лидеры — Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель — нашли повод для разногласий — торговые соглашения с Южной Америкой. Так что главный вопрос этого саммита: не станет ли он последним? Впрочем, еще как минимум один саммит должен пройти, считает колумнист Bloomberg. Ведь его будет вести Трамп, а он не упустит возможности сыграть на своем поле.