В Анапе будут судить подозреваемого в ложном сообщении о минировании самолета

Анапский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, вечером 5 июня прошлого года подозреваемый позвонил в справочную службу «Группы аэропортов БазелАэро» и сообщил о готовящемся взрыве самолета в аэропорту Анапы. Сотрудник справочной службы сразу передала эту информацию в линейное отделение полиции. Сотрудники спецслужб проверили самолет на наличие бомбы, но информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа 500-700 тыс. руб. или лишение свободы на срок 3-5 лет.

Дарья Голякова