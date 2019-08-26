Алтайские активисты запускают референдум о возвращении прямых выборов

Общественники и представители партий в Республики Алтай сформировали инициативную группу по запуску федерального референдума. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказал главный редактор газеты «Листок» Сергей Михайлов, выбранный уполномоченным подгруппы.

24 августа в Республике Алтай прошло собрание местных жителей, на которой была создана подгруппа. В нее вошли 111 человек, из которых избрали 14 уполномоченных. Общественники предлагают вынести на голосование четыре темы: возвращение прямых выборов глав муниципалитетов, отмена муниципального фильтра, отмена пенсионной реформы и уточнение «мусорной» реформы (решения о создании полигонов и мусоросжигающих заводов должны приниматься только по итогам референдумов). Инициативу поддержали представители КПРФ, «Парнас» и Партии пенсионеров.

По словам господина Михайлова, документ по итогам собрания направят в избирком Республики Алтай, в течение десяти дней ЦИК даст юридическую оценку вопросов: «Три вопроса входят в федеральные полномочия, а вернуть выборы мэров мы собираемся на региональном уровне — на первой рабочей сессии госсобрания мы планируем внести такой законопроект»,— сказал Сергей Михайлов.

Прямые выборы мэров в Республике Алтай были отменены в 2014 году при предыдущем главе региона Александре Бердникове. Попытка возвращения прямых выборов уже предпринималась в 2016 году, но инициатива «Парнаса» не была поддержана.

Юлия Сасевич