В Краснодарском крае 5% жителей недовольны своим местом работы

Агентство HeadHunter провело опрос соискателей Краснодарского края на предмет удовлетворения своим рабочим местом. Выяснилось, что 5% кубанских работников не нравится то, чем они занимаются.

Больше всего недовольных в сфере науки и образования (75%), меньше всего — среди начинающих специалистов и студентов (54%), а также среди административного персонала (59%). Только 23% кубанцев очень нравится их работа.

Сообщается также, что 67% работающих соискателей Краснодарского края планируют в ближайшее время сменить место работы, а 27% — думают об этом в перспективе. Больше всего людей, желающих уйти со своей работы, в сфере медицины (41%) и управления персоналом (36%).

Более высокой зарплаты недостает 69% соискателей Кубани, еще 11% - современного и комфортного офиса. Возможности соблюдать баланс работы и личной жизни недостает каждому третьему респонденту. Дружелюбной атмосферы в коллективе не хватает 19% соискателей региона.

Дмитрий Михеенко