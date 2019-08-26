«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Экономический обозреватель “Коммерсантъ FM” Олег Богданов рассказывает об инвестиционных идеях, которые позволят вложить от миллиона рублей и более и получить прибыль. Европейские индексы падают, и у многих инвесторов возникает вопрос: что делать в связи с ростом рисков? Как застраховать свои деньги?

Олег Богданов: Есть несколько классических элементов, которые всегда предлагают эксперты, когда растут риски. Ситуация развивается следующим образом: уходят в американский доллар, японскую йену и государственные казначейские облигации. Также хорошо себя чувствуют драгоценные металлы — золото и серебро. В этот раз растут государственные облигации всех стран, но есть одна очень серьезная проблема — отрицательные доходности, особенно в Европе, больше 60% облигаций имеют отрицательную доходность. Отрицательные облигации в северных европейских странах, в Швейцарии, в Японии. В Соединенных Штатах еще плюс, десятилетние бумаги торгуются с доходностью 1,44. Можно там пересиживать. Традиционно риски пересиживают в США.

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